31 Мая 2026 22:10
Завершились международные сборы академии Евгения Плющенко - ФОТО/ВИДЕО

Завершились месячные международные спортивные сборы академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" (Angels of Plushenko).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на публикацию в социальных сетях клуба, в тренировочном лагере приняли участие 60 спортсменов из 12 стран. В подготовительном процессе были задействованы фигуристы из Азербайджана, России, Индии, Китая, Латвии, Нидерландов, Ирана, Армении, Швеции, Казахстана, Беларуси и Болгарии.

Академия "Ангелы Плющенко" была основана двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Отметим, что сын Плющенко, Александр, сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское и в течение следующих пяти лет будет представлять Азербайджан.

