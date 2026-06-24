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Олимпийский чемпион США обвиняется в хранении наркотиков

Зимние виды спорта
Новости
24 Июня 2026 16:43
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Олимпийский чемпион США обвиняется в хранении наркотиков

Один из самых титулованных горнолыжников в истории США, шестикратный призер Олимпийских игр Боде Миллер обвиняется в хранении запрещенных веществ.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TMZ, 48-летний бывший спортсмен был задержан 6 июня в штате Айдахо по двум обвинениям: хранение контролируемого вещества и принадлежностей для его употребления.

По данным СМИ, Миллер был освобожден под залог в размере 5 тысяч долларов. Позже он не признал вину и заявил, что найденные вещества и предметы принадлежали не ему, а находившемуся с ним человеку.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 29 июля.

Отметим, что Миллер является одним из самых успешных горнолыжников в истории сборной США. Он завоевал шесть олимпийских медалей, включая золото в суперкомбинации на Играх-2010 в Ванкувере.

İdman.Biz
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