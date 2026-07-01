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ОФИЦИАЛЬНО: сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Зимние виды спорта
Новости
1 Июля 2026 17:41
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ОФИЦИАЛЬНО: сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях по фигурному катанию.

Как сообщает İdman.Biz, фигурист, также известный как Гном Гномыч, начнет выступать под флагом Азербайджана с сезона-2026/2027.

Соответствующее обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международный союз конькобежцев было рассмотрено положительно.

В результате спортсмен получил официальное разрешение представлять Азербайджан на международной арене.

В Федерации зимних видов спорта Азербайджана отметили, что продолжат работу по развитию фигурного катания и других зимних видов спорта.

Также организация намерена привлекать спортсменов, параллельно готовить национальные кадры и укреплять позиции Азербайджана в международном спорте.

İdman.Biz
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