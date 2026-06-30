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ISU допустил российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям

Зимние виды спорта
Новости
30 Июня 2026 12:05
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ISU допустил российских и белорусских фигуристов к международным соревнованиям

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться к участию в международных соревнованиях.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Согласно решению ISU, ранее введенные ограничения в отношении фигуристов из России и Беларуси отменены. Теперь спортсмены смогут выступать на всех турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.

При этом участие будет возможно только без использования государственной символики. Спортсменам запрещено выступать под национальными флагами, исполнять государственные гимны, а также использовать экипировку с национальной символикой. Аналогичные требования распространяются и на членов команд, включая тренеров и другой вспомогательный персонал.

Таким образом, российские и белорусские фигуристы вновь смогут принимать участие в международных стартах ISU впервые после продолжительного периода отстранения.

İdman.Biz
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