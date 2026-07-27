Новоиспеченный фигурист Азербайджана исполнил один из самых сложных элементов - ВИДЕО

Представляющий Азербайджан фигурист Александр Плющенко исполнил на тренировке один из самых сложных каскадов, доступных в современном юниорском мужском одиночном катании.

Как сообщает İdman.Biz, 13-летний спортсмен опубликовал в социальных сетях видео, на котором чисто выполняет комбинацию из трех тройных прыжков: тройной лутц, тройной флип через ойлер и тройной риттбергер.

Специалисты считают такой каскад элементом очень высокого уровня. Большинство сильных фигуристов выполняют в программах каскады из двух тройных прыжков, тогда как комбинация из трех требует исключительной координации, скорости, точности и способности сохранить равновесие после каждого приземления.

Хотя во взрослом мужском фигурном катании лидеры уже делают ставку на четверные прыжки, каскад из трех тройных по-прежнему считается технически очень сложным элементом, особенно для спортсменов юниорского возраста. Впрочем, пока Плющенко-младший исполнил его только во время тренировки и пока неизвестно, включил ли он этот элемент в свою программу для участия в юниорских Гран-при и насколько сын Евгения Плющенко сможет чисто его исполнить во время соревнований.

Напомним, ранее Плющенко-младший перешел в сборную Азербайджана, получив спортивное гражданство страны сроком на пять лет. Плющенко-младший дебютирует за сборную Азербайджана на четвертом этапе юниорского Гран-при в Анкаре, который состоится 17-19 сентября.