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В Федерации Азербайджана раскрыли, где будет тренироваться Плющенко

Зимние виды спорта
Новости
5 Июля 2026 10:00
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В Федерации Азербайджана раскрыли, где будет тренироваться Плющенко

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин рассказал, как будет организован тренировочный процесс юного фигуриста Александр Плющенко после его перехода в сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Odds.ru, 13-летний спортсмен продолжит тренироваться в Москве в академии своего отца - двукратного олимпийского чемпиона Евгений Плющенко.

"У нас полное доверие к Евгению. Он сам тренер и очень хороший спортсмен. У него достаточно сильная школа в Москве, и мы надеемся, что Саша будет тренироваться так же, как тренировался до этого. И результат будет показан", - заявил Луканин.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское сроком на пять лет и в дальнейшем будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

İdman.Biz
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