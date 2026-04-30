30 Апреля 2026 12:13
"Интер" планирует продлить контракт с Федерико Димарко до 2030 года

Защитник итальянского "Интера" Федерико Димарко может остаться в расположении "нерадзурри" на долгосрочную перспективу. Клуб рассматривает вариант активации пункта о продлении текущего договора с последующим увеличением срока соглашения еще на два года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на итальянские СМИ, руководство "Интера" рассчитывает сохранить 28-летнего итальянского футболиста в составе команды до лета 2030 года.

Димарко выступает за миланский гранд с июля 2018 года. На данный момент его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года, при этом у клуба уже есть опция автоматического продления сотрудничества еще на 12 месяцев.

В текущем сезоне Федерико Димарко демонстрирует высокую результативность: в 43 проведенных матчах он записал на свой счет семь забитых мячей и 18 результативных передач.

İdman.Biz
