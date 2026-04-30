30 Апреля 2026 13:34
Защитник "Карабаха": "Провести 200 матчей за этот клуб - особое чувство"

Колумбийский защитник "Карабаха" Кевин Медина прокомментировал свое 200-е выступление за клуб, которое пришлось на матч 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Нефтчи".

"С "Карабахом" я прошел очень интересный путь и даже не заметил, как дошел до 200 матчей. Это действительно важная цифра. Провести столько игр за этот клуб - особое, гордое и приятное чувство. Надеюсь, что это число будет расти, но многое не зависит от нас", - сказал Кевин Медина в комментарии Report.

Он также подчеркнул значимость каждого выхода на поле в составе агдамского клуба. "Я очень рад, что сыграл столько матчей за "Карабах". В каждой игре были разные эмоции и результаты, поэтому этот рубеж для меня очень важен. Надеюсь, что впереди будет еще больше матчей", - отметил защитник.

Отметим, что Кевин Медина выступает за "Карабах" с 2020 года.

