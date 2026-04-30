30 Апреля 2026 14:58
Месут Озил: "Из-за моих слов передо мной закрыли двери в "Арсенале"

Бывший игрок сборной Германии по футболу Месут Озил выступил в Малайзийском технологическом университете, где прокомментировал период своего ухода из лондонского "Арсенала". По словам футболиста, проблемы с клубом возникли из-за его открытого выражения собственной позиции по определенным вопросам.

Как сообщает İdman.Biz, Озил подчеркнул, что осознавал последствия своих действий: "Я был звездой, у меня был голос, и я понимал, что должен высказываться по определенным темам. Знал, что если поделюсь этим, у меня возникнут проблемы с "Арсеналом". Но мне было все равно — я поделился и был счастлив. В итоге передо мной закрыли двери. Меня больше не выпускали на поле".

Спортсмен признался, что этот период жизни дался ему нелегко. "Я получал огромное удовольствие от игры в футбол, но его у меня просто забрали. Слава Богу, что в это время рядом со мной были жена и дети", — добавил Месут Озил.

İdman.Biz
