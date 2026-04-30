RU

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2026 08:23
42
"Реал" хочет вернуть легенду клуба в новом статусе

Мадридский "Реал" ведет переговоры с экс-игроком команды Тони Кроосом о его возвращении в новом качестве.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, 36-летнему немцу предлагают занять должность в спортивной структуре клуба. Ожидается, что Кроос будет участвовать в формировании состава, представлять интересы "Реала" и работать с командой на тренировочной базе.

В случае договоренности Кроос будет тесно взаимодействовать с президентом клуба Флорентино Пересом, генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом и шеф-скаутом Хуни Калафатом. В "Реале" высоко оценивают его опыт и авторитет.

Отмечается, что Кроос может повторить путь Зинедина Зидана, который начинал работу в мадридском клубе в роли советника. Немец выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год и за это время завоевал 22 трофея, включая четыре титула чемпиона Испании и пять побед в Лиге чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

