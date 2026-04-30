У "ПСЖ" есть шанс вернуть защитника к финалу Лиги чемпионов

30 Апреля 2026 06:19
У "ПСЖ" есть шанс вернуть защитника к финалу Лиги чемпионов

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими имеет шансы сыграть в финале Лиги чемпионов, если парижский клуб сумеет туда выйти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, футболист получил травму бедра в первом полуфинальном матче против "Баварии" (5:4) и выбыл на несколько недель. По предварительным оценкам, срок восстановления составит от двух с половиной до трех недель.

Отмечается, что в случае выхода "ПСЖ" в финал защитник сможет вернуться на поле к решающему матчу. Также подчеркивается, что его участие в чемпионате мира 2026 года не находится под угрозой.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.

İdman.Biz
