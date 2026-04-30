ФИФА увеличила призовые чемпионата мира 2026 года на 15%

Международная федерация футбола увеличила призовой фонд чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам заседания совета ФИФА в Ванкувере общий фонд турнира вырос на 15% и составит 871 млн долларов. В организации подчеркнули, что решение принято на фоне коммерческого успеха главного футбольного турнира.

Согласно обновленному плану, каждая из 48 сборных получит минимум 12,5 млн долларов вместо ранее объявленных 10,5 млн. Расходы на подготовку команд увеличены с 1,5 до 2,5 млн, а выплаты за участие в квалификации выросли с 9 до 10 млн долларов. Кроме того, ФИФА выделит более 16 млн долларов на покрытие расходов делегаций и расширение билетных квот.

Оставшаяся часть доходов будет распределена через 211 национальную ассоциацию для развития футбола. Пересмотр финансовых условий стал ответом на опасения федераций, которые указывали на возможные убытки из-за высоких логистических расходов и налогов, особенно в США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике с участием 48 сборных.