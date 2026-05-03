"Фенербахче" хочет подписать защитника "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, "Фенербахче" заинтересован в подписании 31-летнего шотландца и уже сделал ему предложение о контракте.

Отмечается, что футболист может покинуть английский клуб по окончании сезона на правах свободного агента, так как его соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Робертсон выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, куда перешел из "Халл Сити" за девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел 34 матча, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 10 миллионов евро.