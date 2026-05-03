3 Мая 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ботафого"

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 12:31
17
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ботафого"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ботафого" Данило.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fogaonet, английский клуб рассматривает 25-летнего бразильца в качестве потенциальной замены Каземиро, который может покинуть команду по окончании сезона.

Отмечается, что "Ботафого" не намерен отпускать игрока дешевле 40 миллионов евро. Помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к Данило также проявляют "Зенит", "Фулхэм", "Байер", "Наполи", "Палмейрас" и "Фламенго".

Данило выступает за "Ботафого" с лета 2025 года. За это время он провел 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, а его стоимость оценивается примерно в 24 миллиона евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стало известно, почему Зидан не возглавил "Реал"
12:46
Мировой футбол

Стало известно, почему Зидан не возглавил "Реал"

Француз отказался от возвращения из-за договоренности со сборной

"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро
11:14
Мировой футбол

"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро

Мадридцы хотят дать игроку шанс в основной команде

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"
11:00
Мировой футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"

Команды встретятся на стадионе клуба из Баку

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"
Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026
10:08
Мировой футбол

Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026

Голкипер "Гранады" перенес операцию после столкновения в матче

Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"
09:10
Мировой футбол

Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"

Гости вырвали победу в компенсированное время после хет-трика Охеды

Самое читаемое

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"
30 Апреля 14:32
Мировой футбол

Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"

Конфликт вокруг инцидента в матче с "Бенфикой" получил продолжение