"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ботафого"

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ботафого" Данило.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fogaonet, английский клуб рассматривает 25-летнего бразильца в качестве потенциальной замены Каземиро, который может покинуть команду по окончании сезона.

Отмечается, что "Ботафого" не намерен отпускать игрока дешевле 40 миллионов евро. Помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к Данило также проявляют "Зенит", "Фулхэм", "Байер", "Наполи", "Палмейрас" и "Фламенго".

Данило выступает за "Ботафого" с лета 2025 года. За это время он провел 38 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2029 года, а его стоимость оценивается примерно в 24 миллиона евро.