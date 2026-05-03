"ПСЖ" отказался от трансфера форварда "Милана"

Футбольнрый клуб "ПСЖ" не стал подписывать нападающего "Милана" Рафаэла Леау.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на источники, услуги португальского футболиста были предложены парижскому клубу, однако руководство приняло решение отказаться от сделки.

Отмечается, что интерес к игроку сохраняют "Барселона" и ряд клубов английской Премьер-лиги, которые могут сделать предложения в ближайшее трансферное окно.

Леау выступает за "Милан" с 2019 года, перейдя из "Лилля" за 49 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 65 миллионов евро.