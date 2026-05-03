"Реал" не намерен продавать Эндрика

Футбольный клуб "Реал" определился с будущим нападающего Эндрика, которым интересуются "Челси" и "Арсенал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, мадридский клуб проинформировал английские команды, что не рассматривает вариант продажи 19-летнего форварда.

Отмечается, что "сливочные" рассчитывают на возвращение игрока из аренды в "Лионе" и видят его частью состава на следующий сезон. Сам футболист также намерен остаться в "Реале" и бороться за место в основе.

Президент клуба Флорентино Перес уверен, что мадридцы подписали одного из лучших молодых игроков в мировом футболе.

В составе "Лиона" Эндрик провел 18 матчей, в которых забил семь голов. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро.