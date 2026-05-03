3 Мая 2026
RU

"Реал" не намерен продавать Эндрика

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 15:30
20
"Реал" не намерен продавать Эндрика

Футбольный клуб "Реал" определился с будущим нападающего Эндрика, которым интересуются "Челси" и "Арсенал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, мадридский клуб проинформировал английские команды, что не рассматривает вариант продажи 19-летнего форварда.

Отмечается, что "сливочные" рассчитывают на возвращение игрока из аренды в "Лионе" и видят его частью состава на следующий сезон. Сам футболист также намерен остаться в "Реале" и бороться за место в основе.

Президент клуба Флорентино Перес уверен, что мадридцы подписали одного из лучших молодых игроков в мировом футболе.

В составе "Лиона" Эндрик провел 18 матчей, в которых забил семь голов. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"
15:54
Мировой футбол

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"

Скауты клуба посетили "Сан-Сиро"
Доннарумма объявил о свадьбе в стиле трансфера
15:14
Мировой футбол

Доннарумма объявил о свадьбе в стиле трансфера - ФОТО

Вратарь "Манчестер Сити" оригинально сообщил о важном событии
"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда
14:20
Мировой футбол

"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда

Клуб планирует продлить аренду игрока

Английский топ-клуб связался с Хаби Алонсо
13:59
Мировой футбол

Английский топ-клуб связался с Хаби Алонсо

Испанец выдвинул условие для возможного назначения

"Фенербахче" хочет подписать защитника "Ливерпуля"
13:43
Мировой футбол

"Фенербахче" хочет подписать защитника "Ливерпуля"

Игрок может перейти в Турцию свободным агентом

"МЮ" и "Барселона" следят за форвардом "Астон Виллы"
13:24
Мировой футбол

"МЮ" и "Барселона" следят за форвардом "Астон Виллы"

Клуб может продать игрока за 50 миллионов евро

Самое читаемое

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Мая 00:06
Гимнастика

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран