Доннарумма объявил о свадьбе в стиле трансфера - ФОТО

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сообщил о своей свадьбе с Алессией Элефанте необычным способом.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал фотографии с торжества и сопроводил их подписью в стиле трансферных новостей: "Подписан долгосрочный контракт".

Пост вызвал активную реакцию болельщиков, многие из которых в комментариях использовали популярный мем с Фабрицио Романо и фразой "Here we go".

Отметим, что Доннарумма выступает за "Манчестер Сити" с лета 2025 года после перехода из "ПСЖ". Его контракт с английским клубом рассчитан до 2030 года с возможностью продления.