3 Мая 2026
RU

Доннарумма объявил о свадьбе в стиле трансфера - ФОТО

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 15:14
41
Доннарумма объявил о свадьбе в стиле трансфера

Голкипер "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сообщил о своей свадьбе с Алессией Элефанте необычным способом.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал фотографии с торжества и сопроводил их подписью в стиле трансферных новостей: "Подписан долгосрочный контракт".

Пост вызвал активную реакцию болельщиков, многие из которых в комментариях использовали популярный мем с Фабрицио Романо и фразой "Here we go".

Отметим, что Доннарумма выступает за "Манчестер Сити" с лета 2025 года после перехода из "ПСЖ". Его контракт с английским клубом рассчитан до 2030 года с возможностью продления.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"
15:54
Мировой футбол

"Ньюкасл" следит за защитником "Милана"

Скауты клуба посетили "Сан-Сиро"
"Реал" не намерен продавать Эндрика
15:30
Мировой футбол

"Реал" не намерен продавать Эндрика

Клуб сообщил свою позицию "Челси" и "Арсеналу"

"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда
14:20
Мировой футбол

"Барселона" хочет сохранить Рэшфорда

Клуб планирует продлить аренду игрока

Английский топ-клуб связался с Хаби Алонсо
13:59
Мировой футбол

Английский топ-клуб связался с Хаби Алонсо

Испанец выдвинул условие для возможного назначения

"Фенербахче" хочет подписать защитника "Ливерпуля"
13:43
Мировой футбол

"Фенербахче" хочет подписать защитника "Ливерпуля"

Игрок может перейти в Турцию свободным агентом

"МЮ" и "Барселона" следят за форвардом "Астон Виллы"
13:24
Мировой футбол

"МЮ" и "Барселона" следят за форвардом "Астон Виллы"

Клуб может продать игрока за 50 миллионов евро

Самое читаемое

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
1 Мая 00:06
Гимнастика

Кубок Европы по художественной гимнастике: определились первые победители - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

В соревнованиях принимают участие спортсменки из 30 стран