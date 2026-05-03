Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026

Вратарь "Гранады" Люка Зидан получил серьезную травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Альмерии".

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний голкипер был вынужден покинуть поле после столкновения с нападающим соперника. Изначально у него диагностировали сотрясение мозга, однако позже выяснилось, что он получил перелом челюсти и подбородка.

Футболист успешно перенес операцию и уже начал процесс восстановления, о чем сообщил в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее Зидан сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и получил вызов в сборную Алжира. Из-за травмы он может пропустить чемпионат мира 2026 года, где его команда на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Австрией и Иорданией.

В течение карьеры Люка Зидан выступал за такие клубы, как "Реал Мадрид", "Райо Вальекано" и "Эйбар".