3 Мая 2026
RU

Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2026 10:08
43
Сын Зидана получил перелом челюсти и рискует пропустить ЧМ-2026

Вратарь "Гранады" Люка Зидан получил серьезную травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Альмерии".

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний голкипер был вынужден покинуть поле после столкновения с нападающим соперника. Изначально у него диагностировали сотрясение мозга, однако позже выяснилось, что он получил перелом челюсти и подбородка.

Футболист успешно перенес операцию и уже начал процесс восстановления, о чем сообщил в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее Зидан сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и получил вызов в сборную Алжира. Из-за травмы он может пропустить чемпионат мира 2026 года, где его команда на групповом этапе сыграет с Аргентиной, Австрией и Иорданией.

В течение карьеры Люка Зидан выступал за такие клубы, как "Реал Мадрид", "Райо Вальекано" и "Эйбар".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро
11:14
Мировой футбол

"Реал" планирует выкупить хавбека у "Комо" за 10 млн евро

Мадридцы хотят дать игроку шанс в основной команде

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"
11:00
Мировой футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" сыграет с "Габалой"

Команды встретятся на стадионе клуба из Баку

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня
10:30
Мировой футбол

"Барселона" может стать чемпионом уже сегодня

Титул зависит от результата матча "Реала"
Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"
09:10
Мировой футбол

Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"

Гости вырвали победу в компенсированное время после хет-трика Охеды

Нападающий "Брентфорда" может сменить клубную прописку
08:12
Мировой футбол

Нападающий "Брентфорда" может сменить клубную прописку

Клуб готов рассмотреть предложения по продаже бразильского футболиста
Диего Симеоне поделился впечатлениями от 1000-го матча в карьере
07:14
Мировой футбол

Диего Симеоне поделился впечатлениями от 1000-го матча в карьере

Симеоне возглавил "Атлетико" 23 декабря 2011 года

Самое читаемое

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО
30 Апреля 21:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Карабах" уступил "Нефтчи" и лишился шансов на чемпионство - ОБНОВЕНО - ВИДЕО

Бакинцы взяли реванш после разгромного проигрыша в последней очной встрече

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"
30 Апреля 14:32
Мировой футбол

Винисиус Жуниор выдвинул условие "Реалу": "Либо я, либо Моуринью"

Конфликт вокруг инцидента в матче с "Бенфикой" получил продолжение

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами