"Шальке" спустя три года возвращается в Бундеслигу

3 Мая 2026 06:20
"Шальке" спустя три года возвращается в Бундеслигу

"Шальке" вернулся в первую немецкую Бундеслигу.

2 мая гельзенкирхенцы дома обыграли "Фортуну" в матче 32-го тура второй Бундеслиги — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Кенан Караман, сообщает İdman.Biz.

С 67 очками "Шальке" лидирует в турнирной таблице за два матча до окончания чемпионата. Команда Мирона Муслича на 10 оторвалась от "Ганновера", который занимает третье место, дающее право на участие в стыковых матчах за выход в Бундеслигу.

"Шальке" сыграет в высшем дивизионе впервые с 2023 года, когда команда вылетела из Бундеслиги.

