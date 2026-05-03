"Порту" обыграл "Алверку" и досрочно стал чемпионом Португалии в сезоне-2025/26

"Порту" победил "Алверку" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии — 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил польский защитник Ян Беднарек.

Эта победа позволила "Порту" досрочно стать чемпионом страны в сезоне-2025/26. За два тура до конца у команды 85 очков после 32 встреч. Второе место занимает "Бенфика" (76 очков после 32 игр), третьим идет "Спортинг" (73 очка после 31 игры).

"Порту" обеспечил себе место в общем этапе Лиги чемпионов в сезоне-2026/27.

"Драконы" стали чемпионами Португалии впервые с сезона-2021/22. Это их 31-й титул.