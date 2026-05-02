3 Мая 2026
2 Мая 2026 23:50
В 32-м туре турецкой футбольной Суперлиги лидер чемпионата "Галатасарай" на выезде уступил "Самсунспору" со счетом 1:4 и упустил шанс досрочно оформить чемпионство.

Как сообщает İdman.Biz, стамбульский клуб открыл счет уже на 9-й минуте благодаря голу Юнуса Акгюна, однако на 22-й минуте Муандилмаджи вернул равенство на табло.

Во втором тайме Ндиай на 57-й минуте вывел "Самсунспор" вперед. Затем на 71-й минуте отличился Муандилмаджи, а на 82-й минуте Ндиай вновь забил, доведя счет до 4:1.

В другом матче тура "Фенербахче" дома обыграл "Башакшехир" - 3:1. На 28-й минуте Андерсон Талиска открыл счет, на 36-й минуте Амин Харит восстановил равновесие. Во втором тайме Талиска забил еще дважды - на 57-й и 73-й минутах, оформив хет-трик.

После этих результатов "Галатасарай" сохранил лидерство с 74 очками, однако "Фенербахче" довел свои очки до 70, сократив разрыв до 4 очков.

Еще в одном матче Тура "Трабзонспор" и "Гезтепе" разошлись миром - 1:1.

İdman.Biz
