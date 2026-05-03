"Ипсвич" вернулся в АПЛ

3 Мая 2026 00:10
"Ипсвич" вышел в АПЛ по итогам сезона-2025/26 в Чемпионшипе.

В заключительном туре Чемпионшипа команда Кирана Маккенны разгромила "КПР" (3:0). По голу забили Джордж Херст, Джейден Филоджин-Байдейс и Кейси Макатир.

С 84 очками "Ипсвич" занял второе место в Чемпионшипе и напрямую вышел в АПЛ. Команда вернулась в высший дивизион спустя год — в прошлом сезоне она заняла 19-е место в Премьер-лиге.

Ранее напрямую в АПЛ также вышел "Ковентри", ставший победителем Чемпионшипа. Последнюю путевку в высший дивизион в плей-офф разыграют "Миллуол", "Саутгемптон", "Мидлсбро" и "Халл".

