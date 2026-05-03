Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился впечатлениями от 1000-го матча в карьере. Юбилейной игрой специалиста стала встреча с "Валенсией" (2:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

"1000 матчей в качестве тренера! Благодарю всех, кто был рядом и помогал мне достичь этой отметки — игроков, коллег, руководителей, болельщиков — с момента, когда я начал тренерскую работу в 2006 году. Спасибо за все моменты, за все уроки и за возможность заниматься любимым делом. Продолжим в том же духе, пока есть силы!" — приводит İdman.Biz публикацию Симеоне в социальной сети Х.

Диего Симеоне возглавил "Атлетико" 23 декабря 2011 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Предыдущим клубом тренера был аргентинский "Расинг".