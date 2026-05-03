Месси забил, но "Интер Майами" проиграл "Орландо"

"Интер Майами" потерпел поражение от "Орландо Сити" в матче МLS.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 3:4, при этом хозяева по ходу первого тайма вели 3:0.

Счет на четвертой минуте открыл Йен Фрей, затем отличился Теласко Сеговия, а на 33-й минуте Лионель Месси довел преимущество до крупного. Однако еще до перерыва гости сократили отставание усилиями Мартина Охеды.

Во втором тайме аргентинский форвард оформил хет-трик, сравняв счет к 78-й минуте, а в компенсированное время Тайриз Спайсер принес "Орландо" победу.

Отметим, что "Интер Майами" прервал свою беспроигрышную серию из девяти матчей. Команда занимает второе место в Восточной конференции с 19 очками, тогда как "Орландо Сити" идет 14-м с 10 баллами.