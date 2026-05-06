6 Мая 2026 17:40
Исполнительный директор "Сабаха": "Четвертое подряд чемпионство неслучайно"

Исполнительный директор баскетбольного клуба "Сабах" Ильгар Исрафилов подвел итоги сезона и рассказал о задачах команды на следующий год.

"Это был долгий и интересный сезон. Думаю, мы получили большой опыт. Несмотря на то, что нашими соперниками были именитые клубы, мы боролись до конца и сохраняли шансы на выход из группы до последнего матча. Четвертое подряд чемпионство страны не является случайностью. За этим стоит большая командная работа. Здесь нужно отметить вклад игроков, тренеров, руководства, технического и медицинского штаба. Думаю, именно это единство является секретом нашего успеха", - сказал Исрафилов в интервью Азертадж.

Говоря о будущем сезоне, исполнительный директор подчеркнул, что задачи клуба останутся прежними.

"Наша цель не изменится: защитить чемпионский титул, выиграть Кубок страны и, конечно, показать себя с хорошей стороны в Лиге чемпионов. Мы также планируем формировать состав с учетом этих задач", - отметил Ильгар Исрафилов.

