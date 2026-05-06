Друг Венсана Компани обиделся из-за свадьбы - ФОТО

Друг Венсана Компани обиделся из-за свадьбы

6 Мая 2026 15:54
Друг Венсана Компани обиделся из-за свадьбы

Бывший футболист "Андерлехта" и "Манчестер Сити", а ныне главный тренер "Баварии" Венсан Компани оказался в центре необычной истории, связанной с личной жизнью.

Как сообщает İdman.Biz, экс-защитник "Манчестер Сити" Недом Онуоха в подкасте The Mixer рассказал, что именно он познакомил Компани с его будущей супругой Карлой.

По словам Онуохи, он сразу заметил, что они подходят друг другу, и решил их познакомить.

"Я познакомил Венсана с Карлой, потому что они были очень похожи и отлично смотрелись вместе", - сказал Недом Онуоха.

Однако бывший футболист признался, что позже был разочарован поступком друга.

"Когда они поженились, меня даже не пригласили на свадьбу. В итоге он забрал у меня не только место в составе "Манчестер Сити", но и друга", - заявил Недом Онуоха.

Отметим, что Венсан Компани в настоящее время возглавляет "Баварию", а ранее выступал за "Андерлехт" и "Манчестер Сити".

