"Бавария" - "ПСЖ": ждать ли в Мюнхене продолжение парижской "перестрелки"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Сегодня в Мюнхене пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между местной "Баварией" и французским "ПСЖ".

Как передает İdman.Biz, встреча пройдет на "Альянц Арене" и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Победитель пары выйдет в финал, где 30 мая в Будапеште сыграет с "Арсеналом", уже прошедшим "Атлетико" по сумме двух встреч.

Главная интрига ответной игры родилась в Париже. Первый матч завершился победой "ПСЖ" со счетом 5:4, а сама встреча стала самым результативным полуфинальным матчем в истории Лиги чемпионов. У парижан дублями отметились Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле, еще один мяч забил Жоау Невеш. У "Баварии" отличились Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диас, причем мюнхенцы после счета 2:5 вернулись в игру и оставили интригу живой.

В нынешнем сезоне это уже третья встреча команд. В общем этапе Лиги чемпионов "Бавария" выиграла в Париже со счетом 2:1: Луис Диас оформил дубль, но еще до перерыва получил красную карточку, а "ПСЖ" ответил голом Жоау Невеша.

В целом в Лиге чемпионов у "Баварии" девять побед над парижанами, а "ПСЖ" семь раз брал верх над мюнхенцами, ничьих между ними не было, разница мячей - 25:21 в пользу немцев.

Есть у этого противостояния и финальный след. В 2020 году "Бавария" обыграла "ПСЖ" в решающем матче Лиги чемпионов со счетом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана. Парижане свой первый титул взяли уже в прошлом сезоне, когда победили "Интер" со счетом 5:0.

Если смотреть на полуфинальный опыт, преимущество снова у "Баварии". До нынешнего сезона мюнхенцы 21 раз играли в полуфиналах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, 11 раз проходили дальше и десять раз останавливались в шаге от финала. Для "ПСЖ" нынешний полуфинал - шестой: ранее парижане дважды проходили эту стадию и трижды вылетали.

К ответной игре команды подходят не без вопросов. "Бавария" в Бундеслиге сыграла 3:3 с "Хайденхаймом", уступая 0:2 и 2:3, а спаслась уже в компенсированное время после удара Майкла Олисе и автогола вратаря Дианта Рамая. При этом команда Венсана Компани уже обеспечила себе чемпионство, но оборона остается тревожным фактором: мюнхенцы пропустили 11 мячей в трех последних матчах во всех турнирах.

"ПСЖ" тоже провел генеральную репетицию неидеально: дома сыграл 2:2 с "Лорьяном". Луис Энрике ротировал состав перед выездом в Мюнхен, а парижане, несмотря на потерю очков, сохранили лидерство в Лиге 1.

По кадровой ситуации у "Баварии" главная потеря - Серж Гнабри. Все остальные доступны, включая Леннарта Карла, Тома Бишофа и Рафаэла Геррейру, которые восстановились после повреждений. У "ПСЖ" серьезнее проблема справа в обороне: Ашраф Хакими выбыл из-за травмы задней поверхности бедра, а также недоступны вратарь Люка Шевалье и Квентин Нджанту. Ожидается, что справа в защите сыграет Уоррен Заир-Эмери.

Предположительные составы:

"Бавария": Мануэль Нойер - Йосип Станишич, Дайо Упамекано, Йонатан Та, Альфонсо Дэвис - Йозуа Киммих, Александр Павлович - Майкл Олисе, Джамал Мусиала, Луис Диас - Харри Кейн.

"ПСЖ": Матвей Сафонов - Уоррен Заир-Эмери, Маркиньос, Вильян Пачо, Нуну Мендеш - Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш - Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Тренеры перед матчем фактически отказались от осторожного сценария. Венсан Компани заявил, что "Бавария" играет дома и должна выиграть, а главная задача - "выдать целостный матч" и выйти в финал. Луис Энрике, в свою очередь, подчеркнул, что преимущество "ПСЖ" слишком мало, чтобы просто его защищать: по его словам, в первой игре было видно, что выиграть может любая из команд.

Поэтому ответный матч в Мюнхене выглядит не как попытка удержать счет, а как продолжение парижской перестрелки. "Баварии" нужен минимум один гол, но ее стиль при Компани почти не допускает прагматичной паузы. "ПСЖ" без Хакими потерял важнейший фланговый ресурс, зато сохраняет мощную атакующую тройку с Кварацхелией, Дембеле и Дуэ. После 5:4 в Париже у этой пары остался только один вопрос: кто сумеет первым добавить к зрелищности контроль и итоговый успех.