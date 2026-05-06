Экс-президент "Фенербахче" выдвинул свою кандидатуру на выборах главы клуба

Бывший президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым намерен вновь возглавить турецкий клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NTV Spor, 74-летний функционер объявил о выдвижении своей кандидатуры на внеочередных выборах президента клуба.

Азиз Йылдырым ранее занимал пост президента "Фенербахче" с 1998 по 2018 год и считается одной из самых влиятельных фигур в истории стамбульского клуба.

Отметим, что нынешний президент "Фенербахче" Садеттин Саран покинет должность по окончании сезона. Он возглавляет клуб с сентября прошлого года.

Выборы президента "Фенербахче" состоятся 6-7 июня.