Экс-президент "Фенербахче" выдвинул свою кандидатуру на выборах главы клуба

Бывший президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым намерен вновь возглавить турецкий клуб.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на NTV Spor, 74-летний функционер объявил о выдвижении своей кандидатуры на внеочередных выборах президента клуба.
Азиз Йылдырым ранее занимал пост президента "Фенербахче" с 1998 по 2018 год и считается одной из самых влиятельных фигур в истории стамбульского клуба.
Отметим, что нынешний президент "Фенербахче" Садеттин Саран покинет должность по окончании сезона. Он возглавляет клуб с сентября прошлого года.
Выборы президента "Фенербахче" состоятся 6-7 июня.