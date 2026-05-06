Агент Флика и Левандовского прибыл на переговоры с "Барселоной"

Агент Пини Захави, представляющий интересы главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика и нападающего Роберта Левандовского, прибыл в расположение каталонского клуба для проведения переговоров.

Как сообщает İdman.Biz, Захави был замечен в кадрах популярной испанской телепрограммы El Chiringuito TV.

По данным испанских СМИ, одной из главных тем переговоров станет новый контракт Флика. Ожидается, что немецкий специалист в ближайшее время подпишет соглашение с "Барселоной" до лета 2028 года.

Что касается Левандовского, то вокруг будущего 37-летнего польского форварда продолжают появляться различные слухи, включая возможный уход из клуба по окончании сезона.

На данный момент "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на 11 очков. Уже в воскресенье команды встретятся в очередном "эль класико".