6 Мая 2026
RU

Агент Флика и Левандовского прибыл на переговоры с "Барселоной"

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2026 18:55
29
Агент Флика и Левандовского прибыл на переговоры с "Барселоной"

Агент Пини Захави, представляющий интересы главного тренера "Барселоны" Ханса-Дитера Флика и нападающего Роберта Левандовского, прибыл в расположение каталонского клуба для проведения переговоров.

Как сообщает İdman.Biz, Захави был замечен в кадрах популярной испанской телепрограммы El Chiringuito TV.

По данным испанских СМИ, одной из главных тем переговоров станет новый контракт Флика. Ожидается, что немецкий специалист в ближайшее время подпишет соглашение с "Барселоной" до лета 2028 года.

Что касается Левандовского, то вокруг будущего 37-летнего польского форварда продолжают появляться различные слухи, включая возможный уход из клуба по окончании сезона.

На данный момент "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая "Реал" на 11 очков. Уже в воскресенье команды встретятся в очередном "эль класико".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Президент "Реала" провел часовую видеоконференцию с Моуринью
19:11
Мировой футбол

Президент "Реала" провел часовую видеоконференцию с Моуринью

Португальский специалист выдвинул условия для возвращения

Исполнительный директор "Сабаха": "Четвертое подряд чемпионство неслучайно"
17:40
Мировой футбол

Исполнительный директор "Сабаха": "Четвертое подряд чемпионство неслучайно"

Клуб намерен снова выиграть чемпионат и достойно выступить в Лиге чемпионов

"Бавария" - "ПСЖ": ждать ли в Мюнхене продолжение парижской "перестрелки"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
16:54
Мировой футбол

"Бавария" - "ПСЖ": ждать ли в Мюнхене продолжение парижской "перестрелки"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Парижане привезли на "Альянц Арену" минимальное преимущество после одного из самых ярких полуфиналов в истории Лиги чемпионов

Экс-президент "Фенербахче" выдвинул свою кандидатуру на выборах главы клуба
16:32
Мировой футбол

Экс-президент "Фенербахче" выдвинул свою кандидатуру на выборах главы клуба

Азиз Йылдырым считается одной из самых влиятельных фигур в истории стамбульского клуба

Друг Венсана Компани обиделся из-за свадьбы
15:54
Мировой футбол

Друг Венсана Компани обиделся из-за свадьбы - ФОТО

Недом Онуоха рассказал, как познакомил Венсана Компани с будущей женой

Симеоне толкнул бывшего спортдиректора "Атлетико" во время матча с “Арсеналом”
11:49
Мировой футбол

Симеоне толкнул бывшего спортдиректора "Атлетико" во время матча с “Арсеналом”

Конфликт с Андреа Бертой произошел в компенсированное время матча против "Арсенала"

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет
Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован
3 Мая 21:08
Мировой футбол

Сэр Алекс Фергюсон госпитализирован

Фергюсон находился на "Олд Траффорд", когда ему стало плохо