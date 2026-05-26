Представитель "Бурсаспора": "Мы следили за Торалом Байрамовым с начала сезона"

Футбольная клуб "Бурсаспор" следил за футболистом сборной Азербайджана Торалом Байрамовым еще с начала сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил административный менеджер турецкого клуба Фуркан Акын.

По его словам, интерес к 25-летнему фланговому игроку появился задолго до официального трансфера.

"Мы следили за Торалом Байрамовым с начала сезона. После выхода в I Лигу получили право подписывать иностранных футболистов. В этом сезоне нашей целью было чемпионство, поэтому еще с начала сезона наблюдали за Торалом. Он привлек наше внимание. Мы смотрели его матчи, этим занималась наша скаутская команда. В итоге у нас прошли очень серьезные переговоры. Оставалось завершить трансфер. Мы провели переговоры с "Карабахом" и самим игроком. Торал Байрамов тоже хотел перейти в "Бурсаспор". Его клуб также помог нам в этом трансфере", - заявил Акын.

Представитель "Бурсаспора" не исключил, что в будущем клуб может подписать еще одного азербайджанского футболиста.

"Все может быть. Но сейчас нет футболиста, с которым мы ведем серьезные переговоры. Трансферный период проходит динамично, за это время может случиться что угодно", - отметил он.

Акын также рассказал о задачах клуба на следующий сезон.

"Мы хотим стать чемпионами и в I Лиге, а также выйти в Суперлигу. "Бурсаспор" ранее становился чемпионом Турции. Мы не намерены оставаться в низших лигах", - подчеркнул представитель клуба.

Напомним, что Торал Байрамов покинул "Карабах" и подписал с "Бурсаспором" трехлетний контракт.