"Майнц" благодаря голу с пенальти на 90+6-й минуте ушел от поражения в матче с "Боруссией" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Майнц" на выезде сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Первый гол на 7-й минуте забил защитник хозяев Джо Скалли. На 90+6-й минуте Надием Амири реализовал пенальти и сравнял счет.

Еще один гол гостей в концовке основного времени после видеопросмотра был отменен из-за офсайда.

"Майнц" с 33 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. "Боруссия" (31 очко) находится на 13-й строчке.

"Бавария" на своем поле одержала победу над "Штутгартом" в матче 30-го тура чемпионата Германии — 4:2.

Голы хозяев забили Рафаэл Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Харри Кейн. У гостей отличились Крис Фухрих и Чема Андрес.

По итогам этого матча "Бавария" досрочно оформила чемпионство в сезоне-2025/26. За четыре тура до окончания турнира мюнхенская команда возглавляет Бундеслигу с 79 очками. "Бавария" выиграла чемпионат Германии в 35-й раз в истории. Красные являются рекордсменами по количеству титулов.

"Фрайбург" на своем поле обыграл "Хайденхайм" в матче 30-го тура чемпионата Германии — 2:1.

На 24-й минуте хозяев вывел вперед Йоан Манзамби. На 58-й минуте Буду Зивзивадзе сравнял счет, а на 83-й Максимилиан Эггештайн забил второй гол в ворота гостей.

"Фрайбург" продлил победную серию до четырех матчей во всех турнирах. Команда набрала 43 очка и поднялась на седьмую строчку в таблице Бундеслиги. "Хайденхайм" (19 очков) располагается на последней, 18-й позиции.