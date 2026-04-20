"Трабзонспор" сыграл вничью с "Башакшехиром"

В рамках 30-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" на своем поле принял "Башакшехир". Матч завершился со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых голов. На 73-й минуте Фелипе Аугусто вывел хозяев вперед, однако на 90+3-й минуте Дави Зельке сравнял счет, лишив "Трабзонспор" победы.

После этой игры "Трабзонспор" с 65 очками занимает третье место в таблице, при этом отставание от лидирующего "Галатасарая" увеличилось до шести очков. В активе "Башакшехира" теперь 48 очков и пятое место.

В других матчах дня "Касымпаша" обыграл "Аланьяспор" - 1:0, а "Самсунспор" победил "Бешикташ" - 2:1.