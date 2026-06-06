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"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"

Мировой футбол
Новости
6 Июня 2026 05:12
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"Милан" нацелился на защитника "Спортинга"

Футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность подписания центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Record, представители итальянского клуба уже установили первоначальный контакт по поводу потенциального трансфера 24-летнего футболиста.

По информации источника, интерес к португальскому защитнику возник на фоне серьезных изменений в структуре управления "россонери". В настоящее время клуб находится в процессе кадровой перестройки, включая поиск нового главного тренера.

При этом журналисты пока не могут точно определить, кто именно стал инициатором переговоров со "Спортингом".

В минувшем сезоне Инасиу провел 46 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Контракт футболиста с лиссабонским клубом действует до лета 2030 года. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Ожидается, что ближайшим летом Инасиу также выступит в составе сборной Португалии на чемпионате мира.

İdman.Biz
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