"Бавария" стала чемпионом Германии в 35-й раз в истории

"Бавария" со счетом 4:2 переиграла "Штутгарт" в матче 30-го тура Бундеслиги и в 35-й раз в истории стала чемпионом Германии, что является национальным рекордом.

После этой игры "Бавария" с 79 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. В оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Германии мюнхенцы сыграют с "Майнцем" (25 апреля), "Хайденхаймом" (2 мая), "Вольфсбургом" (9 мая) и "Кельном" (16 мая). На данный момент в активе баварцев 25 побед, четыре ничьи и одно поражение.

На втором месте в турнирной таблице Бундеслиги с 64 очками располагается дортмундская "Боруссия", топ-3 с 59 очками замыкает "РБ Лейпциг".