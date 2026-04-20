Компани — о чемпионстве "Баварии" в Бундеслиге: "Каждый титул для меня как первый"

20 Апреля 2026 04:20
Компани — о чемпионстве "Баварии" в Бундеслиге: "Каждый титул для меня как первый"

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился впечатлениями после досрочного чемпионства команды в Бундеслиге.

Мюнхенцы гарантировали себе первое место в чемпионате после победы над "Штутгартом" (4:2) 19 апреля. За четыре тура до окончания турнира "Бавария" возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй "Боруссии" (64 очка).

"Великолепные ощущения. Каждый титул для меня как первый. Этими моментами нужно наслаждаться, потому что за ними стоит тяжелая работа в течение многих лет, а не только в этом сезоне", — цитирует Компани İdman.Biz со ссылкой на DAZN.

Однако тренер напомнил, что сезон еще не закончен и команде предстоит побороться за другие трофеи.

"Противостояние с "ПСЖ" в Лиге чемпионов, с действующим победителем — пожалуй, это самое сложное испытание. Но перед этим у нас будет игра с "Байером", — добавил он.

"Бавария" сыграет с "Байером" в полуфинале Кубка Германии 22 апреля. Первый матч с "ПСЖ" в 1/2 финала Лиги чемпионов команда проведет 28 апреля.

