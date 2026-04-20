20 Апреля 2026
20 Апреля 2026 05:18
"Арсенал" одержал одну победу за последние шесть матчей

"Арсенал" одержал одну победу за последние шесть матчей во всех турнирах. В своей последней игре лондонский клуб проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 33-м туре чемпионата Англии.

Ранее команда сыграла вничью со "Спортингом" (0:0), проиграла "Борнмуту" (1:2), "Саутгемптону" (1:2) и "Манчестер Сити" (0:2). Единственную победу за последние шесть игр команда одержала в первом матче со "Спортингом" (1:0).

"Арсенал" с 70 очками лидирует в чемпионате Англии. На втором месте находится "Манчестер Сити" с 67 очками. Стоит отметить, что у "горожан" есть игра в запасе.

В следующем матче команда встретится с "Ньюкаслом" в чемпионате Англии. Игра состоится 25 апреля.

Новости по теме

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"
20:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

Английский клуб рассматривает игрока как ключевое усиление центра поля

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки