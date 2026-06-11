Матеуш Фернандеш может продолжить карьеру в Ла Лиге

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Матеуш Фернандеш стал объектом интереса мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Как сообщает İdman.Bizсо ссылкой на инсайдера Николо Скиру, оба клуба ведут активные переговоры о подписании 21-летнего португальца.

Несмотря на вылет "Вест Хэма" из Премьер-лиги, клуб может получить значительную сумму от продажи игрока. "Вест Хэм" готов расстаться с ключевыми футболистами и установил цену за Фернандеша не менее € 90 млн, чтобы компенсировать финансовые потери после вылета в Чемпионшип.

Фернандеш перешел в "Вест Хэм" в августе 2025 года из "Саутгемптона" за € 44 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает Фернандеша в € 50 млн.