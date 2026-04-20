20 Апреля 2026
RU

"Реал" намерен подписать новый контракт с Винисиусом до ЧМ‑2026

Мировой футбол
Новости
20 Апреля 2026 07:14
63
Мадридский "Реал" в ближайшее время предложит новый контракт нападающему Винисиусу, сообщает İdman.Biz со ссылкой на As.

По информации источника, руководство мадридского клуба убеждено в необходимости сохранить бразильского форварда и хочет заключить новый контракт до начала чемпионата мира‑2026, чтобы Винисиус отбыл в сборную Бразилии уже с новым соглашением.

Срок действующего контракта бразильца с "Реалом" истекает летом 2027 года. Винисиус неоднократно подчеркивал, что хочет надолго остаться в "Реале".

Бразилец выступает за "Реал" с 2018 года, в составе мадридской команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В текущем сезоне 25‑летний футболист провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

Чемпионат мира по футболу состоится 11 июня — 19 июля в США, Мексике и Канаде.

İdman.Biz
Тэги:

