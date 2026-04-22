"Ланс" обыграл "Тулузу" и вышел в финал Кубка Франции

Завершился матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором встречались "Ланс" и "Тулуза". Игра прошла на стадионе "Боллар-Делелис" (Ланс, Франция). Победу в матче со счетом 4:1 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий "Ланса" Флорьян Товен, реализовав пенальти на 11-й минуте. Форвард Аллан Сент-Максимен удвоил преимущество хозяев на 18-й минуте. Через три минуты Сантьяго Масса отыграл один мяч, но на 35-й минуте защитник Матье Юдоль забил третий мяч в ворота "Тулузы". Во втором тайме на 75-й минуте отличился полузащитник хозяев Адриен Томассон, установивший окончательный счет в матче — 4:1.

В финальном матче "Ланс" встретится с победителем матча "Страсбур" — "Ницца".