"Интер" одержал волевую победу над "Комо" в матче Кубка Италии - ВИДЕО

"Интер" на своем поле обыграл "Комо" в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 3:2.

У гостей голы забили Мартин Батурина и Лукас Да Кунья. У хозяев двумя голами и одним результативным пасом отметился Хакан Чалханоглу. Ассистентский дубль и один гол на счету вышедшего во второй половине Петара Сучича.

"Интер" к 48-й минуте уступал со счетом 0:2.

По сумме двух игр "нерадзурри" победили со счетом 3:2 (первый матч - 0:0).

"Интер" вышел в финал Кубка Италии и встретится с победителем матча "Лацио" — "Аталанта" (первый матч 2:2).