Экс-футболисту "Эспаньола" грозит девять лет тюрьмы

Бывшему футболисту испанского "Эспаньола" Альваро Агуадо грозит девять лет тюрьмы за изнасилование, сообщает İdman.Biz со ссылкой на COPE.

В 2025 году сотрудница "Эспаньола" заявила, что 28-летний на тот момент футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба в Барселоне. Предполагается, что инцидент произошел во время вечеринки, на которой игроки "Эспаньола" праздновали выход в Примеру летом 2024 года. Женщина подала заявление в полицию только в январе 2025 года. Она не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и "не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде".

Прокуратура запросила для Агуадо девять лет тюремного заключения, а также десятилетний срок надзора за ним после выхода на свободу. Агуадо будет запрещено приближаться к потерпевшей на расстояние менее одного километра в течение восьми лет после окончания тюремного заключения.