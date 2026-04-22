"Челси" впервые с начала прошлого века проиграл пять матчей чемпионата Англии подряд всухую

"Челси" со счетом 0:3 уступил "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, "синие" впервые за 114 лет проиграли всухую в пяти встречах чемпионата Англии подряд, сообщает İdman.Biz.

Данная серия команды Лиама Росеньора началась игрой 30-го тура с "Ньюкасл Юнайтед" (0:1). После этого лондонцы уступили "Эвертону" (0:3), "Манчестер Сити" (0:3), "Манчестер Юнайтед" (0:1) и "чайкам". В следующем туре "синие" 4 мая примут "Ноттингем Форест".

После этой игры "Брайтон энд Хоув Альбион" с 50 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Челси" с 48 очками находится на седьмом месте.