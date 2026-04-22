Экс-футболист "Барселоны" возглавит сборную Мексики

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Мексики Рафаэль Маркес станет главным тренером национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

О решении сообщил директор Федерации футбола Мексики Дуилио Давино. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Сейчас Маркес работает в штабе Хавьер Агирре, которого он и сменит по окончании турнира.

"Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер, он такой же, каким был, когда играл - преображает команду", — приводит слова Давино İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Маркес начал тренерскую карьеру в системе "Барселоны", а ранее выступал за клубы Европы и Мексики, включая "Монако" и "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе сборной он выигрывал Кубок конфедераций и дважды становился победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.

На ЧМ-2026 мексиканцы сыграют на групповом этапе, после чего команда начнет новый цикл уже под руководством Маркеса.