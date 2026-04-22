22 Апреля 2026
RU

Экс-футболист "Барселоны" возглавит сборную Мексики

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2026 09:15
56
Экс-футболист "Барселоны" возглавит сборную Мексики

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Мексики Рафаэль Маркес станет главным тренером национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

О решении сообщил директор Федерации футбола Мексики Дуилио Давино. Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2030 года. Сейчас Маркес работает в штабе Хавьер Агирре, которого он и сменит по окончании турнира.

"Контракт с Рафаэлем уже подписан. Как помощник тренера, как тренер, он такой же, каким был, когда играл - преображает команду", — приводит слова Давино İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Маркес начал тренерскую карьеру в системе "Барселоны", а ранее выступал за клубы Европы и Мексики, включая "Монако" и "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе сборной он выигрывал Кубок конфедераций и дважды становился победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.

На ЧМ-2026 мексиканцы сыграют на групповом этапе, после чего команда начнет новый цикл уже под руководством Маркеса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины
15:32
Мировой футбол

Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола объявила об отставке специалиста после невыхода национальной команды на ЧМ-2026

Самир Абасов: "Сабах" нашел формулу игры против "Карабаха"
13:37
Мировой футбол

Самир Абасов: "Сабах" нашел формулу игры против "Карабаха"

Экс-наставник "Нефтчи" считает бакинцев фаворитами полуфинала Кубка Азербайджана
Ашраф Хакими подарил Рианне игровую футболку "ПСЖ"
12:32
Мировой футбол

Ашраф Хакими подарил Рианне игровую футболку "ПСЖ" - ВИДЕО

Защитник сборной Марокко случайно встретился со знаменитой певицей в Париже

"Узбекнефтегаз" отказался платить Ривалдо
12:02
Мировой футбол

"Узбекнефтегаз" отказался платить Ривалдо

Долги перед бразильской звездой 2000-х остались ответственностью "Бунедкора"
"Ковентри Сити" Фрэнка Лэмпарда досрочно выиграл Чемпионшип
11:47
Мировой футбол

"Ковентри Сити" Фрэнка Лэмпарда досрочно выиграл Чемпионшип

Команда разгромила "Портсмут" и вернулась в элиту английского футбола спустя 25 лет
Килиан Мбаппе установил новый личный рекорд в составе "Реала"
11:02
Мировой футбол

Килиан Мбаппе установил новый личный рекорд в составе "Реала"

Французский нападающий стал лидером европейских топ-5 лиг по данному показателю

"Тоттенхэм" потеряет Микки ван де Вена в случае вылета в Чемпионшип
10:47
Мировой футбол

"Тоттенхэм" потеряет Микки ван де Вена в случае вылета в Чемпионшип

Защитником сборной Нидерландов активно интересуется "Челси", а также испанские гранды "Барселона" и "Реал"

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки