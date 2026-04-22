Росеньор после 0:3 от "Брайтона": "Самый тяжелый вечер в моей карьере"

Главный тренер "Челси" Лиам Росеньор крайне резко высказался после поражения от "Брайтона" (0:3) в матче чемпионата Англии.

Отвечая на вопрос, стал ли этот матч худшим при его руководстве, специалист не скрывал эмоций.

"С огромным отрывом. Эта игра была недопустимой во всех аспектах. Такое отношение неприемлемо", - заявил Росеньор в эфире Sky Sports.

Тренер признался, что обычно старается защищать своих футболистов, однако после такого выступления сделать это невозможно.

"Я постоянно выхожу к вам и защищаю игроков. Но такое защищать невозможно. То, как мы пропускали, сколько единоборств проиграли, насколько низкой была интенсивность... Что-то нужно радикально менять", - подчеркнул наставник "Челси".

По словам Росеньора, больше всего его разочаровало отсутствие профессионального отношения.

"Я не увидел профессионализма. Это очень тяжелый вечер. Самый тяжелый вечер не только в "Челси", великом клубе, но и вообще за всю мою карьеру. Некоторые вещи, которые я сегодня увидел, я больше никогда не хочу видеть", - сказал тренер.