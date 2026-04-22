"Тоттенхэм" потеряет Микки ван де Вена в случае вылета в Чемпионшип

"Тоттенхэм" рискует расстаться с ключевыми футболистами в летнее трансферное окно, если по итогам сезона не сможет сохранить прописку в Премьер-лиге. Одним из главных претендентов на уход из лондонского клуба является центральный защитник Микки ван де Вен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в случае понижения команды в классе нидерландский футболист сменит клубную прописку. Представители "Челси" уже вышли на связь с окружением 25-летнего игрока для обсуждения деталей возможного летнего трансфера. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 65 миллионов евро.

Помимо "Челси", за ситуацией вокруг ван де Вена внимательно следят "Барселона" и мадридский "Реал". Ранее сообщалось об интересе обоих испанских клубов к усилению линии обороны за счет нидерландского легионера в ближайшее межсезонье.