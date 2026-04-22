"Ковентри Сити" Фрэнка Лэмпарда досрочно выиграл Чемпионшип

"Ковентри Сити" под руководством Фрэнка Лэмпарда стал победителем английского Чемпионшипа в сезоне-2025/2026. Коллектив гарантировал себе первое место за два тура до окончания чемпионата.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в матче 44-го тура лидер турнира одержал крупную победу над "Портсмутом" со счетом 5:1. Голы в составе хозяев забили Хаджи Райт, Эфрон Мэйсон-Кларк, оформивший дубль, Риган Пул и Кейн Кесслер-Хейден.

Ранее клуб обеспечил себе повышение в английскую Премьер-лигу благодаря ничьей с "Блэкберн Роверс" (1:1). "Ковентри Сити" выступит в высшем дивизионе Англии впервые за последние 25 лет.

Отметим, что Фрэнк Лэмпард был удостоен звания лучшего тренера сезона в Чемпионшипе. Специалист возглавляет команду с ноября 2024 года, а до этого работал в "Дерби Каунти", "Челси" и "Эвертоне".