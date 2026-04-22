Ашраф Хакими подарил Рианне игровую футболку "ПСЖ" - ВИДЕО

Ашраф Хакими встретился со всемирно известной исполнительницей Рианной в Париже и вручил ей именной подарок. Защитник французского "ПСЖ" подарил певице свою футболку с автографом.

Как сообщает İdman.Biz, встреча двух звезд вызвала активные обсуждения среди болельщиков. Кадры, на которых Хакими передает подарок артистке, быстро распространились в интернете.

Футбольные фанаты с иронией отреагировали на инцидент. Пользователи в комментариях в шутку интересуются, всегда ли марокканец берет с собой футболки на прогулки по городу на случай встречи со знаменитостями.