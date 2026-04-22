"Узбекнефтегаз" отказался платить Ривалдо

Государственная нефтегазовая компания "Узбекнефтегаз" полностью прекратила финансовую поддержку футбольных клубов и отказалась от выплаты задолженностей перед бывшим бразильским нападающим Ривалдо. Решение вступило в силу с 1 января в рамках пересмотра политики расходов на спорт.

Как сообщает İdman.Biz, финансовые обязательства перед Ривалдо, который выступал за "Бунедкор" в 2008-2010 годах, лежат исключительно на самом клубе.

Первый заместитель председателя правления компании Сухроб Хамраев отметил: "Компания не будет погашать долг перед Ривалдо. Это обязательство относится к клубу, а не к компании".

Таким образом, "Узбекнефтегаз" подтвердил полный выход из футбольного сектора, переводя команды на систему самообеспечения и самостоятельного урегулирования споров по контрактам.