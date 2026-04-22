Килиан Мбаппе установил новый личный рекорд в составе "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отметился результативным действием в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (2:1). Французский форвард открыл счет на 30-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной площади, после которого мяч в результате рикошета оказался в сетке ворот.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, этот гол стал для Мбаппе восьмым, забитым с дальней дистанции во всех турнирах сезона 2025/2026. Данный показатель является новым личным рекордом футболиста. Также нападающий вышел на первое место среди игроков топ-5 лиг Европы по этому статистическому показателю в текущем игровом году.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за мадридский клуб 40 матчей во всех турнирах. На его счету 41 забитый мяч и шесть результативных передач.