Самир Абасов: "Сабах" нашел формулу игры против "Карабаха"

22 Апреля 2026 13:37
29
Бывший главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов поделился мнением о предстоящем ответном полуфинале Бизон Кубка Азербайджана по футболу между "Сабахом" и "Карабахом".

Специалист считает, что перед решающей встречей ближе к выходу в финал находится столичный клуб.

"В последнее время с особым интересом смотрю именно матчи между "Сабахом" и "Карабахом". Это игры, которых ждут. Кубковый матч, обе команды хотят выиграть титул. "Карабах" будет цепляться за эту встречу и ради трофея, и ради того, чтобы не уступить "Сабаху", — отметил Абасов в комментариях Report.

По его словам, последние очные встречи показывают, что команда Валдаса Дамбраускаса хорошо изучила соперника.

"Но последние матчи показывают, что "Сабах" знает, как играть против "Карабаха", как побеждать его и как не проигрывать. Такое ощущение, что они нашли формулу соперника. Для "Карабаха" менять свою игру сейчас непросто — конец сезона, на это нужно время. Возможно, в следующем сезоне мы увидим совсем другой "Карабах", — заявил специалист.

Абасов также считает, что психологическое преимущество сейчас на стороне "Сабаха".

"Почему-то вижу в финале именно "Сабах". Еще недавно преимущество было у "Карабаха" за счет опыта, но сейчас видно, что "Сабах" очень хорошо готов к таким испытаниям. В личных матчах чемпионата они тоже превосходят соперника. Это может создавать психологическое давление на футболистов "Карабаха" — уже не первый раз им не удается переиграть этого соперника", — подчеркнул он.

По мнению тренера, именно поэтому столичная команда выглядит фаворитом пары.

"Конечно, я смотрю со стороны, возможно, игроки "Карабаха" спокойно относятся к таким ситуациям. Но как человек из футбола, считаю, что "Сабах" сейчас на шаг впереди", — сказал Абасов.

Ответный матч "Сабах" — "Карабах" пройдет сегодня на "Банк Республика Арена". Начало встречи — в 20:00. Первая игра завершилась вничью 2:2.

